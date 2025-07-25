Para não errar: misturas de produtos de limpeza que são perigosas

Vai o alerta: na empolgação na hora da faxina, é necessário atenção porque misturar produtos de limpeza pode ser perigoso. É sobre esse assunto que o comentarista Lucy Mizael trata nesta edição do "CBN Na Sua Casa". Levantamento realizado por "UOL" aponta quais dessas misturas são perigosas. Vamos aos exemplos:
CBN - CBN NA SUA CASA - 25-07-25
- ÁGUA SANITÁRIA COM VINAGRE (pode liberar gás cloro, tóxico para a respiração e a pele)
- ÁGUA SANITÁRIA COM SABÃO EM PÓ (não melhora a ação da limpeza e ainda pode prejudicar as vias respiratórias)
- ÁGUA SANITÁRIA COM ÁLCOOL: (sua combinação pode gerar clorofórmio e outros compostos potencialmente tóxicos para pulmão, rins e pele)
- ÁGUA SANITÁRIA COM DESIFETANTES (pode liberar compostos que, se inalados, podem causar alergias e queimaduras)
- VINAGRE COM DESINFETANTE (pode deixar o produto ineficaz e ainda produzir gases tóxicos)
- VINAGRE COM ÁGUA OXIGENADA (a mistura gera ácido peracético, substância corrosiva, que pode causar queimaduras).