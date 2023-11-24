Para a alta temporada: como cuidar das roupas de linho e biquínis

Aproximando-se da temporada de verão, nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael inicia dicas e orientações sobre os cuidados com as roupas mais leves e frescas. Ouça as dicas.
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Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 12:16
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