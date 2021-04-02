Pano de chão nunca mais! Saiba quais itens utilizar na limpeza

"Coisa do passado"! Você usa pano de chão para limpar a casa? Eles estão íntegros ou em farrapos? Pois saiba que é muito comum, nas casas brasileiras, a utilização de pedaços de panos velhos para usar na limpeza. Mas nesta edição do "CBN na Sua Casa", Lucy Mizael traz soluções para abandonar de vez o uso de panos de chão - evitando a utilização de panos, que podem aglomerar microorganismos, e otimizando a limpeza. Entre as dicas estão o "mop", pano de microfibra e escovas específicas. Fique por dentro das orientações!