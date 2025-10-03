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CBN na sua Casa

O que não pode faltar no "carrinho" de compras da Lucy!

Ouça a participação da nossa comentarista!

Publicado em 03 de Outubro de 2025 às 12:11

Publicado em 

03 out 2025 às 12:11
Lucy Mizael, personal organizer e facilitadora doméstica
Lucy Mizael, personal organizer e facilitadora doméstica Crédito: Lucy Mizael
Nesta edição do "CBN na sua Casa", a comentarista Lucy Mizael, a pedido dos ouvintes traz como destaque os itens que não podem faltar no seu "carrinho" de compras. Ouça a conversa completa!
CBN na Sua Casa - 03-10-25

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