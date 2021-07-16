O que faz uma personal organizer para manter o closet organizado e prático

Manter o guarda-roupas e o closet organizados pode não ser tarefas das mais fáceis, ainda mais na correria do dia a dia. Mas nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz importantes dicas de como garantir essa organização, utilizando produtos simples, práticos e baratos. "Hoje mesmo temos as chamadas colmeias sanfonadas, porta enxoval, porta cinto. Tem de tudo! Os produtos organizadores são os nossos aliados na hora de deixar a organização mais prática e funcional. Como temos uma variedade enorme de produtos, muitas pessoas não sabem, por exemplo, para que aquele determinado produto serve. Acompanhe as explicações completas!