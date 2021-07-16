Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na sua Casa

O que faz uma personal organizer para manter o closet organizado e prático

Ouça as dicas da nossa comentarista Lucy Mizael

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 12:14

Publicado em 

16 jul 2021 às 12:14
Dicas de uma personal organizar para um closet arrumado
Dicas de uma personal organizar para um closet arrumado Crédito: Pexels
Manter o guarda-roupas e o closet organizados pode não ser tarefas das mais fáceis, ainda mais na correria do dia a dia. Mas nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz importantes dicas de como garantir essa organização, utilizando produtos simples, práticos e baratos. "Hoje mesmo temos as chamadas colmeias sanfonadas, porta enxoval, porta cinto. Tem de tudo! Os produtos organizadores são os nossos aliados na hora de deixar a organização mais prática e funcional. Como temos uma variedade enorme de produtos, muitas pessoas não sabem, por exemplo, para que aquele determinado produto serve.  Acompanhe as explicações completas!
CBN na sua Casa - 16-07-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados