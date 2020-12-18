O passo a passo de Lucy: prepare uma mala de viagem mais prática

Para quem vai fazer alguma viagem neste final de ano - lembrando-se, claro, dos cuidados diante da pandemia! - a hora de fazer as malas sempre costuma dar aquela dor de cabeça. O que levo, afinal, para o passeio? Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael prepara a mala. Confira três passos que podem te ajudar nessa tarefa. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Na Sua Casa - Lucy Mizael - 4.00s -18-12-20.mp3

Passo 1: clareza ---> Defina as roupas, disponha as peças em cima da cama por dia, montando os looks.

Passo 2: triagem e revisão ---> Agora que roupas estão em cima da cama, separados por dia, avalie se não dá para diminuir a quantidade de peças/itens. Faça isso com todas as peças, de roupas a acessórios.