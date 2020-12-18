O passo a passo de Lucy: prepare uma mala de viagem mais prática

Para quem vai fazer alguma viagem neste final de ano - lembrando-se, claro, dos cuidados diante da pandemia! - a hora de fazer as malas sempre costuma dar aquela dor de cabeça. O que levo, afinal, para o passeio? Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael prepara a mala. Confira três passos que podem te ajudar nessa tarefa. Confira!
CBN Na Sua Casa - Lucy Mizael - 4.00s -18-12-20.mp3
Passo 1: clareza ---> Defina as roupas, disponha as peças em cima da cama por dia, montando os looks.
Passo 2: triagem e revisão ---> Agora que roupas estão em cima da cama, separados por dia, avalie se não dá para diminuir a quantidade de peças/itens. Faça isso com todas as peças, de roupas a acessórios.
Passo 3: embalar e montar a mala ---> O grande aliado da mala que funciona é o organizador de mala. São embalagens de vários tamanhos para acondicionar as peças por categoria ou, neste ano, por look. Na ausência do kit organizador de mala de viagem, você pode usar saquinhos com zíper. O mesmo saquinho que usou para a roupa limpa depois recebe a roupa usada.