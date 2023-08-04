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CBN na sua Casa

Não tem? Quebrou? Como lavar roupa quando não tem máquina de lavar por perto

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 12:06

Publicado em 

04 ago 2023 às 12:06
As dicas da Lucy para secar roupas em dias frios
As dicas da Lucy para lavar roupas Crédito: Pixabay
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a explicação da comentarista Lucy Mizael, a pedido de ouvinte, sobre  como lavar roupa, caso a pessoa esteja sem uma máquina. 
CBN - CBN na Sua Casa - 04-08-23

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