Não tem? Quebrou? Como lavar roupa quando não tem máquina de lavar por perto

Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a explicação da comentarista Lucy Mizael, a pedido de ouvinte, sobre como lavar roupa, caso a pessoa esteja sem uma máquina.
CBN - CBN na Sua Casa - 04-08-23
Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 12:06
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