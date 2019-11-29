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CHEIRO DO CARRO

Na temporada de chuva, aprenda a tirar o mau cheiro do carro

O ideal é lavar o interior do carro, mas algumas receitinhas pode ajudar

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 13:21

Publicado em 

29 nov 2019 às 13:21
A chuva até deu uma trégua nos últimos dias, mas aquele mau cheiro pode ainda estar incomodando muitos motoristas. Pensando nisso, nesta edição do CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael nos ensina como limpar o carpete, banco e até o cinto de segurança que ficam úmidos e com cheiro desagradável. Lucy explica que o ideal é lavar o interior do carro e depois colocar no console um recipiente sem tampa com uma ou duas colheres de sopa de bicarbonato. Outra dica é limpar os cintos de segurança com álcool líquido de eucalipto. Confira.
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 29-11-19
Também temos uma "receitinha" pra borrifar nos bancos:
- 250 ml de água morna
- 1 colher de bicarbonato
- 10 gotas de óleo essencial ou aromatizador de ambiente
- 100 ml de vinagre de álcool
- 100 ml de álcool

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