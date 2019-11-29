Na temporada de chuva, aprenda a tirar o mau cheiro do carro

A chuva até deu uma trégua nos últimos dias, mas aquele mau cheiro pode ainda estar incomodando muitos motoristas. Pensando nisso, nesta edição do CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael nos ensina como limpar o carpete, banco e até o cinto de segurança que ficam úmidos e com cheiro desagradável. Lucy explica que o ideal é lavar o interior do carro e depois colocar no console um recipiente sem tampa com uma ou duas colheres de sopa de bicarbonato. Outra dica é limpar os cintos de segurança com álcool líquido de eucalipto. Confira.