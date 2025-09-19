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"Menos é mais": como organizar os brinquedos das crianças!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 19 de Setembro de 2025 às 12:07

Publicado em 

19 set 2025 às 12:07
Os brinquedos podem ajudar as crianças no desenvolvimento de habilidades de cada fase (Imagem: Bohdan Malitskiy | Shutterstock)
Os brinquedos podem ajudar as crianças no desenvolvimento de habilidades de cada fase Crédito: Imagem: Bohdan Malitskiy | Shutterstock
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos observou crianças de 18 a 30 meses em dois cenários: uma sala com quatro brinquedos e outra com 16 brinquedos. O resultado foi que com 16 brinquedos, as crianças se distraíam fácil, tinham brincadeiras superficiais e menos criatividade. Com quatro brinquedos, elas brincavam por mais tempo, criavam histórias mais profundas, tinham mais foco e até menos ansiedade. Pegando como gancho o assunto, nesta edição do CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael ajuda aos pais e responsáveis na missão de organizar os brinquedos das crianças. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN NA SUA CASA - 19-09-25.mp3

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