"Menos é mais": como organizar os brinquedos das crianças!

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos observou crianças de 18 a 30 meses em dois cenários: uma sala com quatro brinquedos e outra com 16 brinquedos. O resultado foi que com 16 brinquedos, as crianças se distraíam fácil, tinham brincadeiras superficiais e menos criatividade. Com quatro brinquedos, elas brincavam por mais tempo, criavam histórias mais profundas, tinham mais foco e até menos ansiedade. Pegando como gancho o assunto, nesta edição do CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael ajuda aos pais e responsáveis na missão de organizar os brinquedos das crianças. Ouça a conversa completa!