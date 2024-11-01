As máquinas de lavar, geralmente, vêm com medidores para sabão em pó e amaciante

Nesta edição de "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael responde às dúvidas dos ouvintes sobre o uso da máquina de lavar. Quais os cuidados com peças de linho na hora de lavar? Ouça a conversa e entenda!