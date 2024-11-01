Nesta edição de "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael responde às dúvidas dos ouvintes sobre o uso da máquina de lavar. Quais os cuidados com peças de linho na hora de lavar? Ouça a conversa e entenda!
CBN - CBN na Sua Casa – 01-11-24.mp3
Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 12:06
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