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Máquina de lavar: quais os cuidados com peças de linho?

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 12:06

Publicado em 

01 nov 2024 às 12:06
As máquinas de lavar, geralmente, vêm com medidores para sabão em pó e amaciante
As máquinas de lavar, geralmente, vêm com medidores para sabão em pó e amaciante Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael responde às dúvidas dos ouvintes sobre o uso da máquina de lavar. Quais os cuidados com peças de linho na hora de lavar? Ouça a conversa e entenda!
CBN - CBN na Sua Casa – 01-11-24.mp3

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