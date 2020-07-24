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CBN NA SUA CASA

Lucy na cozinha: saiba como limpar as trempes do seu fogão

Ouça as dicas de Lucy Misael

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 12:14

Publicado em 

24 jul 2020 às 12:14
O tema desta edição do "CBN Na Sua Casa" foi motivado por meio da dúvida da ouvinte Vilma, de Valparaíso, na Serra. Ela trouxe a seguinte pergunta para a comentarista Lucy Mizael: "Lucy, por favor! Como limpar as trempes do fogão?". Ouvinte não fica sem resposta e, por isso, nesta sexta-feira (24), vamos responder ao questionamento. Lucy explica que as trempes, assim como a grade e boca do fogão, podem ser limpa com esponja, detergente ou sabão em barra. Para remover a sujeira antiga use um limpa forno. Faça a limpeza de forma cuidadosa e sutil. Confira as dicas completas!
CBN na Sua Casa - Lucy Mizael - 24-07-20

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