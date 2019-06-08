Lucy Mizael traz as melhores formas de organizar o seu closet

Final de semana é apropriado para dar aquela arrumação na casa, não é mesmo? Neste sábado (08), o quadro ‘CBN na sua Casa’, com a comentarista Lucy Mizael, traz dicas de como planejar a arrumação do closet e como executá-la no dia escolhido. É importante separar um dia inteiro para a tarefa e categorizar as peças. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN NA SUA CASA - 08-06-19

Algumas dicas:

- Para a arrumação de armário e closet, o planejamento é muito importante. Antecipadamente, confira se é necessário comprar algum produto organizador, como embalagem de TNT, sacos de filó, colméia, cabide, caixa, porta cinto, porta gravata.

- Separe um dia inteiro para organizar seu armário e não agende outras tarefas. Deixe o almoço pronto no dia anterior ou compre comida no dia da organização.

- Retire tudo do armário e categorize. Separe as roupas por tipo.

- Pendure as peças que amassam e dobre e guarde na gaveta as peças que não amassam.

- O ideal é um tipo de roupa por gaveta, e uma peça por cabide.