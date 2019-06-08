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CBN NA SUA CASA

Lucy Mizael traz as melhores formas de organizar o seu closet

Entre as dicas estão separar as roupas por tipo e também por cor

Publicado em 08 de Junho de 2019 às 10:41

Publicado em 

08 jun 2019 às 10:41
Final de semana é apropriado para dar aquela arrumação na casa, não é mesmo? Neste sábado (08), o quadro ‘CBN na sua Casa’, com a comentarista Lucy Mizael, traz dicas de como planejar a arrumação do closet e como executá-la no dia escolhido. É importante separar um dia inteiro para a tarefa e categorizar as peças. Confira!
CBN NA SUA CASA - 08-06-19
Algumas dicas:
- Para a arrumação de armário e closet, o planejamento é muito importante. Antecipadamente, confira se é necessário comprar algum produto organizador, como embalagem de TNT, sacos de filó, colméia, cabide, caixa, porta cinto, porta gravata.
- Separe um dia inteiro para organizar seu armário e não agende outras tarefas. Deixe o almoço pronto no dia anterior ou compre comida no dia da organização.
- Retire tudo do armário e categorize. Separe as roupas por tipo.
- Pendure as peças que amassam e dobre e guarde na gaveta as peças que não amassam.
- O ideal é um tipo de roupa por gaveta, e uma peça por cabide.
- Mantenha o foco! Não comece um espaço/gaveta/cabideiro e mude para outra coisa.

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