Lucy Mizael esclarece tudo sobre os aspiradores de pó

Nesta edição do CBN na Sua Casa, o assunto é sugestão de ouvinte: aspiradores de pó! O aparelho se tornou indispensável em muitos lares capixabas e facilita a limpeza doméstica. No mercado, atualmente, existem diversos modelos que vão do aspirador tradicional, o vertical, a vassoura aspiradora e até mesmo um robô aspirador, que faz a maior parte do trabalho sozinho. Mas, na prática, qual é a diferença entre eles? E qual deles é o mais indicado para as necessidades da sua casa? Quem esclareces todas os questionamentos é a personal organizer Lucy Mizael! Confira!