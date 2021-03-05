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CBN NA SUA CASA

Lucy Mizael esclarece tudo sobre os aspiradores de pó

Ouça as explicações de Lucy Misael

Publicado em 05 de Março de 2021 às 11:23

Publicado em 

05 mar 2021 às 11:23
Nesta edição do CBN na Sua Casa, o assunto é sugestão de ouvinte: aspiradores de pó! O aparelho se tornou indispensável em muitos lares capixabas e facilita a limpeza doméstica. No mercado, atualmente, existem diversos modelos que vão do aspirador tradicional, o vertical, a vassoura aspiradora e até mesmo um robô aspirador, que faz a maior parte do trabalho sozinho. Mas, na prática, qual é a diferença entre eles? E qual deles é o mais indicado para as necessidades da sua casa? Quem esclareces todas os questionamentos é a personal organizer Lucy Mizael! Confira!
CBN na sua Casa - 05-03-21

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