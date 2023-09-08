Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na Sua Casa

Lucy Mizael esclarece dúvidas dos ouvintes

Entre elas, como tirar o cheiro forte dos sapatos

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 12:11

Publicado em 

08 set 2023 às 12:11
Lucy Mizael dá dica de como salvar os sapatos molhados após a chuva
Tênis, sapato, umidade, cheiro ruim, chulé Crédito: Pexels
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael esclarece as dúvidas que ficaram dos ouvintes das últimas semanas. O ouvinte pergunta, Lucy Mizael responde! Acompanhe!
CBN - CBN na Sua Casa - 08-09-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Poster do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro
Entenda a operação que mira produtora de filme sobre Bolsonaro
Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados