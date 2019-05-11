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CBN NA SUA CASA

Lucy Mizael ensina a remover manchas de ferrugem das roupas

Tem dica de produto que você encontra no supermercado e também misturinha caseira

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 11:33

Publicado em 

11 mai 2019 às 11:33
O tema deste sábado (11) é sugestão do ouvinte Din Bastos, enviada na última edição do quadro CBN Na Sua Casa. A comentarista Lucy Mizael ensina como remover mancha de ferrugem das roupas. As dicas são fáceis e eficientes. Uma receita caseira utilizando água, sal e limão também pode nos auxiliar. Confira!
CBN na sua Casa -11-05-19.mp3
Receita caseira para remover manchas de ferrugem: aplique 2 colheres de sopa de sal em cima da mancha. Despeje por cima do sal, o caldo/sumo de 1 limão. Esfregue com escovinha e coloque no sol por 10 minutos. Caso necessário, depois de 5 minutos, molhe com um pouco mais de limão. Vá esfregando até sair. Caso seja inviável fazer a mistura caseira, basta comprar uma solução tira ferrugem no supermercado.

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