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CBN na sua Casa

Lucy Mizael e sua receita infalível para tirar mancha de desodorante das roupas

Acompanhe o passo a passo e coloque em prática a dica

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 12:08

Publicado em 

22 out 2021 às 12:08
Saiba como remover mancha de desodorante das roupas
Saiba como remover mancha de desodorante das roupas Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz como destaque uma receita infalível que vai te ajudar na hora de retirar as manchas de desodorante das roupas. "Quando criei essa receita eu não aguentava mais esfregar com sabão de coco sem obter resultados satisfatórios", destaca Lucy. Vamos ao passo a passo:
CBN na Sua Casa - 22-10-21.mp3
Em um recipiente misture:
02 colheres sopa sabão líquido ou detergente qualquer um.
02 colheres sopa de alvejante sem cloro líquido ou água oxigenada 10 volumes líquida
02 colheres sopa bicarbonato de sódio
Aplique a mistura em cima da mancha roupa seca, esfregue, deixe agir 10 minutos e lave na mão ou coloque na máquina pra lavar.
Informações adicionais:
Remove grau médio de cera/placa branca ou amarela do tecido. Casos graves, placa muito dura dissolve bem mas não sai tudo!! Tem que repetir.
Bicarbonato NÃO DESBOTA ROUPA DE COR
Pode fazer em roupa BRANCA & COLORIDA, em qualquer tecido e de qualquer cor.

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