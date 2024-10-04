Lucy explica: quais itens são necessários para montar enxoval de cama e banho?

Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz como destaque o tema montagem do enxoval de cama e banho. Que itens não podem faltar? Vamos às dicas:
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Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 12:02
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