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CBN na sua Casa

Lucy explica: quais itens são necessários para montar enxoval de cama e banho?

Acompanhe as orientações da comentarista

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 12:02

Publicado em 

04 out 2024 às 12:02
Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa
Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa Crédito: Shutterstock
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz como destaque o tema montagem do enxoval de cama e banho. Que itens não podem faltar? Vamos às dicas:
CBN - CBN na Sua Casa 04-10-24.mp3

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