Lucy explica como higienizar a sua máquina de lavar roupas

Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael vai nos ajudar a colocar a mão na massa, mas não para lavar as roupas propriamente ditas, e sim para fazer a limpeza da máquina de lavar. Tarefa para o final de semana, não é mesmo? Lucy explica que elas também precisam ser higienizadas. Quais são as dicas? A comentarista tem as respostas. "É fundamental que a gente faça a limpeza da máquina de lavar, pelo menos, uma vez por mês. A gente usa o sabão, amaciante e vai juntando resíduos, além das sujeiras das roupas, que vão se acumulando na parte interna e na parte do tambor, onde não conseguimos ver. Confira!