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CBN NA SUA CASA

Lucy explica como higienizar a sua máquina de lavar roupas

Acompanhe as orientações para diferentes tipos de máquinas

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:02

Publicado em 

23 out 2020 às 12:02
Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael vai nos ajudar a colocar a mão na massa, mas não para lavar as roupas propriamente ditas, e sim para fazer a limpeza da máquina de lavar. Tarefa para o final de semana, não é mesmo? Lucy explica que elas também precisam ser higienizadas. Quais são as dicas? A comentarista tem as respostas. "É fundamental que a gente faça a limpeza da máquina de lavar, pelo menos, uma vez por mês. A gente usa o sabão, amaciante e vai juntando resíduos, além das sujeiras das roupas, que vão se acumulando na parte interna e na parte do tambor, onde não conseguimos ver. Confira!
CBN na sua Casa - 23-10-20

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