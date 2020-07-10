Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN NA SUA CASA

Lucy ensina como limpar diversos fornos e de forma fácil

Ouça as dicas de Lucy Misael

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:02

Publicado em 

10 jul 2020 às 12:02
Forno a gás, elétrico, forninho portátil... Para quem quer dar adeus a sujeira e deixar o forno da sua casa limpo não pode perder essa edição do "CBN Na Sua Casa". A comentarista Lucy Mizael traz como destaque como caprichar na hora de limpar o equipamento. De cara, já vai a dica: "após assar os alimentos que liberam muita gordura, já limpe. Limpando logo após sujar é muito mais fácil". Para limpar, use bicarbonato de sódio, vinagre de álcool, luvas, esponjas, escova e panos ou papel toalha absorvente. Confira!
CBN na sua Casa - 10-07-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados