Lucy ensina como limpar diversos fornos e de forma fácil

Forno a gás, elétrico, forninho portátil... Para quem quer dar adeus a sujeira e deixar o forno da sua casa limpo não pode perder essa edição do "CBN Na Sua Casa". A comentarista Lucy Mizael traz como destaque como caprichar na hora de limpar o equipamento. De cara, já vai a dica: "após assar os alimentos que liberam muita gordura, já limpe. Limpando logo após sujar é muito mais fácil". Para limpar, use bicarbonato de sódio, vinagre de álcool, luvas, esponjas, escova e panos ou papel toalha absorvente. Confira!