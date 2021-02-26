Lucy: conheça a receita que elimina os quatro tons de sujeira

Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael dá uma dica para você acabar com todos os tons de sujeira na sua casa. Aém disso, ela também tem uma receita muito prática do Arranca Sujeira. Quer conhecer?. Então, acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN na sua Casa - 26-02-21

A DICA DA LUCY:

ARRANCA SUJEIRA DA LUCY

RECEITA:

8 litros de água quente do chuveiro

1 xícara de álcool líquido

1 xícara de sabão em pó ou líquido de sua preferência

1 xícara de bicarbonato ou alvejante sem cloro em pó para roupas coloridas

MODO DE FAZER: Dissolva tudo na água, coloque a roupa de molho por no mínimo 2 horas. Podendo deixar por até 6 horas, depois lave normalmente. Eu retiro do molho e coloco na lavadora de roupas com mais um pouco de sabão e amaciante. Se for pouca roupa você pode lavar na mão .

SERVE PRA QUÊ? Facilita remoção de sujeira de roupas muito sujas ou encardidas. Remove manchas amarelas de guardado e em alguns casos remove mofo. ATENÇÃO Áreas como cotovelos, joelhos, barras que por ventura estiverem muitoooooo sujas, pretas, encardida basta esfregar uma vez e a sujeira solta. Não precisa de esfrega esfrega daqueles que arrancam a pele do dedo. Depois do molho vai sair tudo

4 TONS DE SUJEIRA

1 - Leve: poeira solta

Pano de microfibra seco ou flanela úmida, bem torcida

2 - Moderada: poeira agarrada

Pano de microfibra seco + limpador de coco caseiro ou limpador de guarda-roupa caseiro

Modo de fazer: 500 ml de água + 1 colher de sopa de sabão de coco em pó ou ralado

Pesada: manchas e riscos

3- Esponja mágica somente com água ou limpador de coco com CIF ou CIF saponáceo cremoso (móveis, paredes, porta, bancada).

Modo de fazer: 500 ml de água + 1 colher de sopa de sabão de coco + 1 colher de sopa de CIF saponáceo cremoso

4 - Crosta: gordura

Desengordurante de sua preferência aplicado sobre a superfície, esfregar com esponja ou esponja. Se necessário, deixar agir por 5 minutos.