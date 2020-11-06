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CBN NA SUA CASA

Lucy compartilha lições do 'Dr. Bactéria' sobre como evitar mofo

Acompanhe as dicas!!

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 12:54

Publicado em 

06 nov 2020 às 12:54
Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael traz dicas infalíveis para quem deseja eliminar o mofo - e, claro, também os ácaros - de dentro de casa. Na última semana, Lucy participou de um live em rede social com o médico Roberto Figueiredo, conhecido como "Dr. Bactéria", no qual eles discutiram sobre como eliminá-los. Por nisso, nesta sexta-feira (6), ela compartilha as dicas aprendidas com ele junto aos nossos ouvintes. Confira!
CBN na sua Casa - 06-11-20
 AS DICAS DA LUCY:
 - Não armazene muitas coisas no guarda-roupa que acumule umidade. Faça limpeza com solução de água sanitária ou algum desinfetante, como Lysoform;
- A gente também precisa usar desumidificadores - e não umidificador, que é aquele que solta vapor de água;
- Também ficar atento que travesseiros não devem ser colocados no sol. Isso atrai mais ácaro;
- Para manter os colchões sempre limpos, recomenda-se que se utilizem capas protetoras. Elas devem ter zíper e material impermeável por dentro e de algodão por fora;
- Assim como colchões, travesseiros devem ser protegidos por capas impermeáveis por dentro e de algodão por fora, que também devem ser trocadas;
- Utilize capas protetoras no colchão (troque a cada dois anos o travesseiro);
- Não borrife água e nem utilize álcool na cama.

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