Limpeza sustentável é limpeza econômica; Lucy Mizael tem os exemplos!

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael vai desmistificar que ser "eco-friendly" custa caro. O segredo está na técnica e no rendimento, não em produtos caros com "rótulo verde". "Vamos falar de economia de verdade. Muita gente me pergunta sobre as famosas soluções caseiras. E sim, sabemos que o bicarbonato e o vinagre funcionam em casos específicos: a acidez do vinagre é ótima para remover gordura e o bicarbonato é um excelente neutralizador de odores. Eles têm o seu lugar." Ouça a conversa completa!