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CBN na sua Casa

Limpeza sustentável é limpeza econômica; Lucy Mizael tem os exemplos!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 12:20

Publicado em 

08 mai 2026 às 12:20
Trabalhadora doméstica com produtos de limpeza
produtos de limpeza Crédito: Stockphotos
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael vai desmistificar que ser "eco-friendly" custa caro. O segredo está na técnica e no rendimento, não em produtos caros com "rótulo verde". "Vamos falar de economia de verdade. Muita gente me pergunta sobre as famosas soluções caseiras. E sim, sabemos que o bicarbonato e o vinagre funcionam em casos específicos: a acidez do vinagre é ótima para remover gordura e o bicarbonato é um excelente neutralizador de odores. Eles têm o seu lugar." Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 08-05-26.mp3

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