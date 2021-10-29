Hora de organizar a cozinha! Saiba por onde começar

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa" Lucy Mizael nos ajuda na tarefa de organizar a cozinha. Afinal, por onde começar a organização? Um dos pontos em destaque é o armário! "Na organização da cozinha a gente precisa olhar pra ela pensando no nosso dia a dia. Abra o seu armário, por exemplo, e veja: 'o que eu uso todo dia?' Deixe na altura das mãos tudo aquilo que precisamos usar maior frequência. Talheres, as panelas que mais usamos. Nos armários, na parte do fundo, você vai arrumando com aquilo que usa menos, de forma esporádica. Na parte superior dos armários, a mesma lógica. Deixe mais em cima o que usa menos", explica. Ouça a explicação completa!