Hora da limpeza! Qual produto você não fica sem na sua casa?

Na hora de organizar a casa, determinados produtos de limpeza são fundamentais para garantir essa tarefa! Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Quais produtos você não fica sem na sua casa? A comentarista adianta a sua lista!
CBN na Sua Casa - 05-09-25
Lista da Lucy:
Cif saponáceo para lavar lixeira, cuba, metais, crista fogão
Desengordurante: limpeza geral da cozinha
Limpa piso limpeza pesada: limpar o piso
Limpador clorado: limpeza do banheiro
Pano mágico limpeza de vidro e espelho
Detergente: lavar louça
Bicarbonato: pra tudo
Percarbonato pra alvejar roupa
Sabão líquido pra lavar roupa
Amaciante concentrado