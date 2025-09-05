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CBN na sua Casa

Hora da limpeza! Qual produto você não fica sem na sua casa?

Ouça a participação da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 05 de Setembro de 2025 às 12:03

Publicado em 

05 set 2025 às 12:03
Trabalhadora doméstica com produtos de limpeza
produtos de limpeza Crédito: Stockphotos
Na hora de organizar a casa, determinados produtos de limpeza são fundamentais para garantir essa tarefa! Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Quais produtos você não fica sem na sua casa? A comentarista adianta a sua lista!
CBN na Sua Casa - 05-09-25
Lista da Lucy:
Cif saponáceo para lavar lixeira, cuba, metais, crista fogão
Desengordurante: limpeza geral da cozinha
Limpa piso limpeza pesada: limpar o piso
Limpador clorado: limpeza do banheiro
Pano mágico limpeza de vidro e espelho
Detergente: lavar louça
Bicarbonato: pra tudo
Percarbonato pra alvejar roupa
Sabão líquido pra lavar roupa
Amaciante concentrado

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