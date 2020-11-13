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CBN NA SUA CASA

Hora da limpeza: Lucy explica como limpar o micro-ondas por dentro

Fique ligado nas dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 13:06

Publicado em 

13 nov 2020 às 13:06
Você também tem aquela dúvida sobre como fazer a limpeza do micro-ondas, mas na parte de dentro? Para deixar micro-ondas limpo e cheiroso, a comentarista Lucy Mizael traz dicas valiosas e, claro, práticas, para garantir essa higienização. Vamos ao passo a passo! "Pegue uma vasilha e coloque água. Dentro da água, esprema um limão - pode colocar bicarbonato também, se quiser. Ligue o micro-ondas e deixe até a água ferver. Lembre-se: coloque num recipiente que consiga resistir ao calor - nada de plástico, que corre o risco de derreter o recipiente. Após a água ferver, essa 'misturinha' vai impregnar as paredes do micro-ondas. Aí, depois, você abre e começa a limpeza, com um paninho, por exemplo. Pronto", explica. Acompanhe!
CBN na sua Casa - 13-11-20
 

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