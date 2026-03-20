Hora da lavagem: itens e peças que você não deve colocar na máquina de lavar!

É hora da lavagem das roupas! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz como destaque quais são os itens que nunca devem ser colocados na máquina de lavar, por exemplo. Reportagem de "O Globo", nesta semana, trouxe que especialistas do site "Which?", uma organização de consumidores no Reino Unido que oferece análises imparciais de produtos, revelaram os itens que você nunca deve colocar na máquina de lavar. Travesseiros, gravatas e roupas de brilho estão entre os objetos. No topo da lista estão as roupas com enfeites, brilho, renda e franjas, que podem se desfazer sob o calor intenso. "A água quente na sua máquina pode dissolver adesivos, e itens como lantejoulas também podem danificar o tambor ou o vidro da porta, já que giram em alta velocidade", diz o texto. A comentarista explica. Ouça a conversa completa!