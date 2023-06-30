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CBN na sua Casa

Garrafa de água pode ter mais bactérias do que vaso sanitário; saiba como limpá-la

As dicas são da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 12:12

Publicado em 

30 jun 2023 às 12:12
Garrafinhas térmicas
Garrafinhas térmicas Crédito: Freepik
Ter sua própria garrafa para encher de água e beber é muito melhor para o meio ambiente do que usar copos plásticos toda vez que sentir sede. No entanto, este hábito pode trazer riscos se a higiene das garrafinhas não estiver em dia. Um estudo feito pela organização WaterFilterGuru.com  aponta que garrafas de água reutilizáveis contêm uma média de 20,8 milhões de unidades formadoras de colônias (UFCs) de bactérias, o que equivale a 40 mil vezes mais do que os microrganismos existentes em um assento de vaso sanitário. Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas de como limpar a sua garrafa de forma ideal e segura. 
CBN - CBN na Sua Casa - 30-06-23.mp3

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