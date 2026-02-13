Faxina Express: como preparar a casa para visitas em apenas 15 minutos

Nesta edição do “CBN NA SUA CASA”, a especialista Lucy Mizael revela os segredos para deixar o ambiente apresentável quando o tempo é curto e a visita já está a caminho. A estratégia não é fazer uma limpeza profunda, mas focar nos pontos de impacto que garantem a sensação de ordem: o banheiro social, a organização visual da sala e, claro, o aroma do ambiente. O grande diferencial fica por conta da técnica dos "cestos de bagunça", uma solução rápida para esconder itens espalhados e organizar tudo com calma depois que os convidados forem embora. Aprender a priorizar o que realmente aparece e como usar o olfato a seu favor pode transformar o caos em um espaço acolhedor num piscar de olhos. Ouça a conversa completa!
