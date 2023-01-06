Faxina de ano novo: truques pra deixar a casa pronta pra 2023

Falta pouco para dar o tchau definitivo a 2022 e entrar em 2023 com força total. Mas enquanto o novo ano não chega, a dica é aproveitar o tempinho que falta e fazer aquela faxina caprichada em casa. Mais do que deixá-la limpa para as festas, a arrumação atrai boas energias para o imóvel. "Para o novo entrar precisa de espaço pra energia circular e a vida fluir. A gente percebe isso no famoso faxinão de final de ano quando a gente renova várias coisas", explica Lucy Mizael, que fala sobre o assunto nesta edição do CBN na Sua casa. Ouça a conversa completa.