Elas estão por toda parte: saiba como acabar com as traças

Elas infestam roupas, papéis, tapeçarias, estofados, livros, frutas secas, grãos, e muitos outros produtos, manufaturados ou não. São as traças, insetos que se alimentam de matéria orgânica vegetal e substâncias ricas em proteínas, açúcares ou amido. Os bichinhos se escondem em frestas de móveis, armários, rodapés e caixas e são a dor de cabeça de muitos donos e donas de casa. Nesta sexta-feira, Lucy Mizael ensina como acabar com as traças. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 25-10-19

AS DICAS DA LUCY:

- Como evitar: Mantenha sempre o ambiente o mais limpo possível, livre de umidade e sujeira. Não guarde livros e papéis juntos das roupas. Já no caso da despensa de alimentos, a mantenha limpa e arejada, com as embalagens bem fechadas.

- Como limpar dentro e atrás dos armários: use um preparado de cravo para limpar paredes, bancadas, dentro e atrás dos armários. O preparado ajuda a eliminar as traças. Como preparar: ferva 1 xícara de água com 20 cravos-da-índia. Desligue, retire os cravos e acrescente 1 xícara de álcool. Coloque em um borrifador e borrife nos locais onde tem traça (paredes, dentro dos armários, despensa).

OBS.: na falta do cravo, você pode limpar os armários e as prateleiras das despensas com vinagre de álcool branco.

- Como afastar, prevenir e eliminar as traças: espalhe dentro dos armários, prateleiras e gavetas saquinhos de organiza com cravo, pimenta do reino, louro ou pedras de cânfora. Duração: 3 meses.