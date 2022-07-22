Economize produtos e organize seu tempo: as técnicas de limpeza da Lucy!

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz dicas para quem vai iniciar a limpeza da casa, mas nem sabe por onde começar. Que produtos não podem faltar na hora da limpeza? Limpo tudo de vez ou dividido as tarefas de casa por cômodo? A comentarista tem as dicas! "Muitas pessoas buscam limpar a casa de um jeito mais rápido e acham que ter um produto muito bom vai conseguir limpar mais facilmente. Mas é um conjunto de fatores e a gente acaba fazendo a limpeza da casa sem presença e atenção. Você fazer aquele trabalho com presença vai ser mais produtivo, utilizando produtos, equipamentos e métodos certos. Por exemplo: o aspirador, por exemplo, é o que eu recomendo, porque não espalha o pó. Se você gosta de pano, use o de microfibra", orienta.
"As escovas também facilitam muito trabalho, porque temos escovas de vários modelos, formatos e usos. Tenha seu kit de equipamento básico. Não precisa ter muitos. Utilize produtos com medidores/dosadores, leia o rótulo do produto pra ver se ele é para aquilo que você, realmente, deseja", detalha. E mais: use com água com moderação! "Você passar um pano bem molhado e depois um seco vai te proporcionar uma limpeza eficiente". E tem mais: "Limpar por cômodo é bem bacana, porque você inicia e termina o serviço. Existe um método certo que é a limpeza seca-úmida e utilizando produtos básicos", finaliza. Ouça a conversa completa!
CBN NA SUA CASA - 22-07-22