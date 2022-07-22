Economize produtos e organize seu tempo: as técnicas de limpeza da Lucy!

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz dicas para quem vai iniciar a limpeza da casa, mas nem sabe por onde começar. Que produtos não podem faltar na hora da limpeza? Limpo tudo de vez ou dividido as tarefas de casa por cômodo? A comentarista tem as dicas! "Muitas pessoas buscam limpar a casa de um jeito mais rápido e acham que ter um produto muito bom vai conseguir limpar mais facilmente. Mas é um conjunto de fatores e a gente acaba fazendo a limpeza da casa sem presença e atenção. Você fazer aquele trabalho com presença vai ser mais produtivo, utilizando produtos, equipamentos e métodos certos. Por exemplo: o aspirador, por exemplo, é o que eu recomendo, porque não espalha o pó. Se você gosta de pano, use o de microfibra", orienta.