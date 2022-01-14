Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na Sua Casa

É hora de reorganizar as contas da casa! Saiba como colocá-las em ordem

Ouça as dicas da Lucy Mizael

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:26

Publicado em 

14 jan 2022 às 12:26
Hora de organizar os documentos!
Hora de organizar os documentos! Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael, em clima de um novo ano, te ajuda na tarefa de organização dos documentos - o destaque, nesse primeiro momento, são as contas de casa. A comentarista lembra, por exemplo, que determinadas contas devem ser guardadas por cinco anos, outras podem ser jogadas fora, pra evitar acúmulos. E tem mais dicas: "usar pastas sanfonadas, com identificação por mês e conta. Ter uma área para recebimento de contas a pagar em um lugar da casa", explica. Ouça o quadro completo:
CBN na Sua Casa - 14/01/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados