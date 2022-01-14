É hora de reorganizar as contas da casa! Saiba como colocá-las em ordem

Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael, em clima de um novo ano, te ajuda na tarefa de organização dos documentos - o destaque, nesse primeiro momento, são as contas de casa. A comentarista lembra, por exemplo, que determinadas contas devem ser guardadas por cinco anos, outras podem ser jogadas fora, pra evitar acúmulos. E tem mais dicas: "usar pastas sanfonadas, com identificação por mês e conta. Ter uma área para recebimento de contas a pagar em um lugar da casa", explica. Ouça o quadro completo: