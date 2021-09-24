E agora? Como organizar a casa nova após a mudança?

Partiu, casa nova?! Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael continua a nos ajudar na tarefa da hora da mudança de casa! Agora que você já iniciou o processo e a mudança, enfim, chegou na nova residência, tudo ainda está bagunçado, mil caixas pela frente. O que fazer? Por onde começar na organização? A comentarista nos ajuda na tarefa da organização. Acompanhe as explicações completas!
CBN na sua Casa - 24-09-21.mp3
ALGUMAS DAS DICAS DA LUCY:
- "O pós-mudança começa já no descarregamento do caminhão pra colocar as caixas no mesmo cômodo ou próximas ao mesmo cômodo. Os itens de cozinha juntos, os da sala juntos"
- "A medida em que vai desocupando as caixas já vai as dispensando, para não ficar um monte de caixa dentro de casa, aquela sensação de casa bagunçada, com tudo misturado, isso te cansa"
- "Abra as caixas de acordo com a organização dos cômodos. Hoje, por exemplo, vou fazer a cozinha. Desocupe as caixas da cozinha e organize. Amanhã, vá pra quarto. Tem que começar e terminar"