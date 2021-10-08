Diga adeus a roupa encardida: saiba como manter as peças brancas

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Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz uma daquelas dicas infalíveis para o nosso dia a dia: é hora de aprender a manter as roupas e peças sempre brancas e dá adeus ao encardido. E tem até uma "receitinha" que vai te ajudar nessa tarefa. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!

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AS DICAS DA LUCY:

- PRA MANTER BRANCA: Faça pré-lavagem pra remover manchas. Em toda lavagem coloque um super poder, podem ser duas tampas de Vanish em pó ou uma xícara de bicarbonato. Só colocar a roupa na máquina e espalhar por cima o super poder. Lavar com água quente é melhor ainda - se tiver uma lavadora com água quente, use!

- PRA ALVEJAR - DESENCARDIR [Serve para retirar mofo, mancha amarela de guardado, pintinhas amarelas tipo ferrugem]

Receita sem alvejante

5 a 8 litros de água fervente (tem que está bem quente)

1 xícara de chá de sabão em pó de boa qualidade

1 xícara de chá de bicarbonato de sódio

1 xícara de chá de álcool líquido qualquer volume (não pode álcool gel) *Pode substituir o álcool por 400 ml vinagre de álcool

Dissolva tudo e coloque de molho por 6 horas.

Retire a peça do molho e lave normalmente na mão ou na máquina

Água quente somente em tecido com mais de 60? de algodão, linho, fibras naturais

Não, o bicarbonato não vai desbotar a sua roupa, nem manchar