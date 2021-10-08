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CBN na sua Casa

Diga adeus a roupa encardida: saiba como manter as peças brancas

Tem até uma "receitinha" da Lucy Mizael que vai te ajudar muito nessa tarefa

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 11:47

Publicado em 

08 out 2021 às 11:47
As dicas da Lucy para secar roupas em dias frios
Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz uma daquelas dicas infalíveis para o nosso dia a dia: é hora de aprender a manter as roupas e peças sempre brancas e dá adeus ao encardido. E tem até uma "receitinha" que vai te ajudar nessa tarefa. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!
CBN Na Sua Casa - Lucy Mizael -08-10-21.mp3
AS DICAS DA LUCY:
- PRA MANTER BRANCA: Faça pré-lavagem pra remover manchas. Em toda lavagem coloque um super poder, podem ser duas tampas de Vanish em pó ou uma xícara de bicarbonato. Só colocar a roupa na máquina e espalhar por cima o super poder. Lavar com água quente é melhor ainda - se tiver uma lavadora com água quente, use!
- PRA ALVEJAR - DESENCARDIR [Serve para retirar mofo, mancha amarela de guardado, pintinhas amarelas tipo ferrugem]
Receita sem alvejante
5 a 8 litros de água fervente (tem que está bem quente)
1 xícara de chá de sabão em pó de boa qualidade
1 xícara de chá de bicarbonato de sódio
1 xícara de chá de álcool líquido qualquer volume (não pode álcool gel) *Pode substituir o álcool por 400 ml vinagre de álcool
Dissolva tudo e coloque de molho por 6 horas.
Retire a peça do molho e lave normalmente na mão ou na máquina
Água quente somente em tecido com mais de 60? de algodão, linho, fibras naturais
Não, o bicarbonato não vai desbotar a sua roupa, nem manchar
Sim, pode fazer em roupas com partes coloridas desde que as mesmas não soltem tinta. Nas roupas coloridas, deixe de molho por menos tempo, somente por 1 hora

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