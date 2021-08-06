Dicas para volta às aulas: saiba como desencardir as meias

Com as temperaturas mais amenas e o tempo frio é comum que as pessoas tirem as meias do guarda-roupa e as utilizem com maior frequência, até dentro de casa mesmo. Uma outra situação é que os estudantes, por decisão de decreto estadual, voltaram ao ensino presencial nas escolas. Então teremos mais meias no tanque. E quando as meias já estão com aparência de encardida? E quando são as brancas? Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa" a comentarista Lucy Mizael traz dicas de como remover sujeiras da meias e deixá-las limpinhas e com aparência de novas. Ouças as dicas completas!