Dicas para organizar e ganhar espaço nos armários da sua casa

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz dicas práticas para te ajudar na tarefa de organizar e ganhar espaço nos armários de casa, como os dos quartos e da cozinha. Já não aguenta tudo acumulando espaço e não sabe por onde começar? "Pra gente ganhar espaço em armários, tem que levar em consideração um primeiro passo que é o que a gente chama de descarte – avalie o que pode ser colocado pra doação, que pode virar reciclagem ou que não dá mesmo pra usar e vai pro descarte. Segundo passo: categorizar o uso, guardando os itens por tipo de uso", explica.