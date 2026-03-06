Dicas e "truques" para garantir a limpeza do uniforme escolar!

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz como destaque a sugestão da ouvinte Jay, que pediu dicas para a lavagem do uniforme escolar. A comentarista tem as dicas:
CBN - CBN na Sua Casa - 06-03-26.mp3
Publicado em 06 de Março de 2026 às 12:03
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