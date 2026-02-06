organização de mala Crédito: Shutterstock

O assunto em destaque nesta edição do "CBN Na Sua Casa", com a comentarista Lucy Mizael, é sugestão do ouvinte Gledson. Ele pede dicas de limpeza e conservação de malas de viagens, bolsas e mochilas. Ouvinte pergunta, a comentarista responde. Ouça a conversa completa!

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Aqui está o roteiro prático para deixar tudo brilhando:

1. Malas Rígidas: O Poder do Álcool 70%

As malas de policarbonato, ABS ou polipropileno são as mais fáceis de limpar porque não absorvem líquidos.

* O que fazer: Molhe um pano macio (microfibra é o ideal) com álcool 70% e passe por toda a superfície externa.

* Por que funciona: O álcool 70% tem a concentração exata de água para penetrar na membrana de bactérias e vírus, garantindo a desinfecção sem evaporar rápido demais.

* Dica de mestre: Evite jogar o álcool direto na mala para não manchar. No pano, o controle é total. Se a mala for brilhante, faça um teste num cantinho discreto primeiro.

2. Rodinhas e Alças: O Foco Crítico

Essas são as partes mais contaminadas.

* Use o mesmo pano com álcool 70% ou um lenço umedecido desinfetante para esfregar bem as alças (onde todos pegam) e as rodinhas (que tocaram o chão do mundo inteiro).

* Se as rodas estiverem com muita areia ou sujeira pesada, uma escova de dentes velha ajuda a remover os detritos antes da desinfecção.

3. Interior e Tecidos: Desinfetante em Aerossol

Para o forro interno e malas de tecido (soft), o desinfetante em aerossol (tipo Lysoform ou similares) é o seu melhor amigo.

* Aplicação: Aspire o interior para tirar farelos ou poeira. Depois, borrife o spray a uma distância de uns 15-20 cm.

* Vantagem: O aerossol penetra nas fibras do tecido e alcança cantinhos onde o pano não chega, eliminando odores e fungos sem encharcar o material.