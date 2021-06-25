Dicas de inverno: como manter as roupas cheirosas e arejadas

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael inicia uma série com dicas e orientações para o seu conforto na temporada de inverno. Com as temperaturas em queda e aquele friozinho típico da nova estação, é hora de tirar do armário peças como o casaco de couro, jaquetas e roupas mais aveludadas. Quer saber como arejá-las? Lucy tem as dicas. E vale até uma "misturinha" mágica. "Aquela roupa que está com cheiro de guardado e você pretende, enfim, agora usar? Então, prepare os ingredientes".
A "misturinha": 500 ml água morna, duas colheres de sopa bicarbonato e duas colheres de sopa amaciante - se for concentrado, use uma colher. E o modo de fazer? "Dissolva o bicarbonato na água morna, acrescente amaciante e coloque em frasco borrifador. Borrife na roupa numa distância de 30 centímetros e coloque pra arejar por seis horas. A roupa fica higienizada. Pronta pra ser usada novamente!", detalha. Ouça as explicações completas de Lucy!
CBN na sua Casa - 25-06-21.mp3