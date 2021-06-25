Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na sua Casa

Dicas de inverno: como manter as roupas cheirosas e arejadas

As orientações e que já foram testadas são da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:01

Publicado em 

25 jun 2021 às 12:01
Lucy Mizael ensina como manter as roupas de inverno cheirosas e arejadas
Lucy Mizael ensina como manter as roupas de inverno cheirosas e arejadas Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael inicia uma série com dicas e orientações para o seu conforto na temporada de inverno. Com as temperaturas em queda e aquele friozinho típico da nova estação, é hora de tirar do armário peças como o casaco de couro, jaquetas e roupas mais aveludadas. Quer saber como arejá-las? Lucy tem as dicas. E vale até uma "misturinha" mágica. "Aquela roupa que está com cheiro de guardado e você pretende, enfim, agora usar? Então, prepare os ingredientes".
A "misturinha": 500 ml água morna, duas colheres de sopa bicarbonato e duas colheres de sopa amaciante - se for concentrado, use uma colher. E o modo de fazer? "Dissolva o bicarbonato na água morna, acrescente amaciante e coloque em frasco borrifador. Borrife na roupa numa distância de 30 centímetros e coloque pra arejar por seis horas. A roupa fica higienizada. Pronta pra ser usada novamente!", detalha. Ouça as explicações completas de Lucy!
CBN na sua Casa - 25-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados