Dicas de inverno: como manter as roupas cheirosas e arejadas

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael inicia uma série com dicas e orientações para o seu conforto na temporada de inverno. Com as temperaturas em queda e aquele friozinho típico da nova estação, é hora de tirar do armário peças como o casaco de couro, jaquetas e roupas mais aveludadas. Quer saber como arejá-las? Lucy tem as dicas. E vale até uma "misturinha" mágica. "Aquela roupa que está com cheiro de guardado e você pretende, enfim, agora usar? Então, prepare os ingredientes".