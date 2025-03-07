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CBN na sua Casa

Dicas da Lucy: como limpar de forma prática e eficaz os banheiros

Ouça detalhes na participação da comentarista!

Publicado em 07 de Março de 2025 às 12:03

Publicado em 

07 mar 2025 às 12:03
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]É possível transformar o banheiro de maneira econômica (Imagem: Julia Vadi | Shutterstock) Crédito:
No quadro CBN na sua Casa desta sexta-feira (07), a comentarista Lucy Mizael traz dicas práticas de como manter a limpeza do banheiro. Ouça a participação completa. 
CBN - CBN na Sua Casa - 07-03-25.mp3

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