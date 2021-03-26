Dica da Lucy: é hora de limpar o forninho elétrico!

Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael continua a nos ajudar na limpeza dos itens da cozinha. Depois da airfryer, chegou a vez de limpar o forninho elétrico. Vamos às dicas? "Misture bicarbonato com vinagre e passe no interior. Liga 10 minutos depois que o forno esfriar e limpa todinho. Aí dá pra fazer uma limpeza sem o limpa forno. Ou, se ainda assim preferir, pode usar o limpa forno, aquele produto que você compra no supermercado. Aí tem a limpeza do vidro também. Espalhe bicarbonato, esguiche vinagre, deixe 10 minutos e depois esfrega. Não use multiuso, nem desengordurante. Não são boas opções de limpeza", explica Lucy. Acompanhe o passo a passo!