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CBN NA SUA CASA

Dica da Lucy: é hora de limpar o forninho elétrico!

Vamos as dicas da nossa comentarista!

Publicado em 26 de Março de 2021 às 12:11

Publicado em 

26 mar 2021 às 12:11
Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael continua a nos ajudar na limpeza dos itens da cozinha. Depois da airfryer, chegou a vez de limpar o forninho elétrico. Vamos às dicas? "Misture bicarbonato com vinagre e passe no interior. Liga 10 minutos depois que o forno esfriar e limpa todinho. Aí dá pra fazer uma limpeza sem o limpa forno. Ou, se ainda assim preferir, pode usar o limpa forno, aquele produto que você compra no supermercado. Aí tem a limpeza do vidro também. Espalhe bicarbonato, esguiche vinagre, deixe 10 minutos e depois esfrega. Não use multiuso, nem desengordurante. Não são boas opções de limpeza", explica Lucy. Acompanhe o passo a passo!
CBN na sua Casa - 26-03-21

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