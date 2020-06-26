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CBN NA SUA CASA

Dica da Lucy: diga adeus ao lençol de elástico embolado!

Confira as orientações da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 11:43

Publicado em 

26 jun 2020 às 11:43
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas valiosas para conseguir dobrar aquele lençol de elástico. "Nada de passar raiva e fazer dessa tarefa um bicho de sete cabeças", brinca Lucy. As explicações: "Dobre o lençol de elástico no meio e deixe a parte do avesso pra fora. Encaixe suas mãos nas pontas e coloque a dobra, uma por cima da outra. Pegue as outras duas pontas e também encaixe. Encaixando, dobre novamente, uma dentro da outra. Coloque, agora, numa superfície, como tábua ou mesa". Confira!
CBN na sua Casa - 26-06-20
 

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