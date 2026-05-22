Dia Mundial da Organização: qual hábito doméstico você herdou da sua mãe ou pai?

Na última quarta-feira, dia 20 de maio, foi recordado o "Dia Mundial da Organização". A data foi instituída globalmente com o apoio da Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade (ANPOP) e mediada pela Federação Internacional de Associações de Profissionais de Organização (IFPOA). O objetivo é falar de conscientização e mostrar que a organização vai muito além da estética. Pegando como gancho a data, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael lança o desafio: qual hábito doméstico você herdou da sua mãe ou pai, de família? A limpeza diária da casa, organização dos armários, arrumação do carro, talheres alinhados? "A memória de organização também vem de família", explica. Ouça a conversa completa!