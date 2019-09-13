Despensa da cozinha bagunçada? Confira como resolver o problema

O CBN na Sua Casa desta sexta-feira (13) continua a série sobre organização e limpeza da cozinha. Você é daquelas pessoas que fazem compras no supermercado e, quando chegam em casa, não sabem como arrumar a despensa?! Hoje, Lucy Mizael te ajuda a resolver esse problema e ensina as principais dicas de arrumação.
A comentarista aponta que é importante manter esses espaços organizados, já que desordem na despensa gera gastos com compras desnecessárias de produtos, dificulta a manutenção e limpeza do espaço, além do desperdício causado pelo vencimento dos alimentos. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 13-09-19