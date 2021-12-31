Deixe suas roupas realmente brancas para a noite da virada!

O branco é uma das cores mais pedidas para a noite da virada de ano. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa" a comentarista Lucy Mizael traz dicas para quem deseja tirar aquela mancha da sua roupa branca e entrar o ano novo com o visual em dia! "Pra manter a roupa branca você precisa sempre usar um 'superpoder', colocando bicarbonato ou alvejante sem cloro na máquina. Agora, se encardiu, precisa fazer uma 'misturinha' pra poder alvejar, com vários ingredientes", explica Lucy. Ouça a conversa completa!