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CBN na sua Casa

Deixe suas roupas realmente brancas para a noite da virada!

Quem explica é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 12:02

Publicado em 

31 dez 2021 às 12:02
Dicas para passar roupas
Crédito: Pexels
O branco é uma das cores mais pedidas para a noite da virada de ano. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa" a comentarista Lucy Mizael traz dicas para quem deseja tirar aquela mancha da sua roupa branca e entrar o ano novo com o visual em dia! "Pra manter a roupa branca você precisa sempre usar um 'superpoder', colocando bicarbonato ou alvejante sem cloro na máquina. Agora, se encardiu, precisa fazer uma 'misturinha' pra poder alvejar, com vários ingredientes", explica Lucy. Ouça a conversa completa!
CBN na Sua Casa - 31-12-21.mp3

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