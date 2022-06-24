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CBN na sua Casa

Conheça os cuidados necessários ao usar esponja para lavar louças

As dicas são da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 12:08

Publicado em 

24 jun 2022 às 12:08
Lavar louças, esponja
Lavar louças, esponja Crédito: Pexels
Uma pesquisa publicada no Jornal de Microbiologia Aplicada (Journal of Applied Microbiology, nome da publicação científica em inglês) demonstrou que lavar louças com esponja pode ser um risco à saúde. Segundo os pesquisadores, as esponjas têm estruturas internas muito grandes às quais as bactérias podem se ligar, além de áreas abertas onde os fluidos com resíduos de alimentos podem se acumular, o que pode favorecer o crescimento dos microrganismos. Algumas dessas bactérias resistem ao enxágue normal em água corrente ou com sabão. Por isso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael dá dicas de como minimizar esse risco. Acompanhe!
CBN na Sua Casa - 24 -06-22
AS DICAS DA LUCY:
- Usar esponjas com íons de prata
- Descartar a esponja semanalmente
- Usar duas esponjas: uma para louças sem resíduos de alimentos e outra para louças com resíduos
- Não deixar a esponja molhada! Lavar e secar
- Não deixar dentro de potes com sabão
Como higienizar a esponja:
- Ferver a esponja diariamente
- Deixar de molho em uma solução clorada
- Colocar a esponja molhada no micro-ondas por dois minutos

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