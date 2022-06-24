Conheça os cuidados necessários ao usar esponja para lavar louças

Uma pesquisa publicada no Jornal de Microbiologia Aplicada (Journal of Applied Microbiology, nome da publicação científica em inglês) demonstrou que lavar louças com esponja pode ser um risco à saúde. Segundo os pesquisadores, as esponjas têm estruturas internas muito grandes às quais as bactérias podem se ligar, além de áreas abertas onde os fluidos com resíduos de alimentos podem se acumular, o que pode favorecer o crescimento dos microrganismos. Algumas dessas bactérias resistem ao enxágue normal em água corrente ou com sabão. Por isso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael dá dicas de como minimizar esse risco. Acompanhe!