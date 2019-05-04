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CBN Na Sua Casa

Confira dicas para remover pelos e bolinhas das roupas

Usar uma fita adesiva larga e enrolar na mão é uma das dicas

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 11:49

Publicado em 

04 mai 2019 às 11:49
O tema desta edição do CBN Na Sua Casa foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Diego. Ele quer saber como é possível remover aqueles pelos que insistem em nos incomodar quando vamos utilizar um roupa. 
CBN na sua Casa -04-05-19.mp3
Entre as dicas da Lucy estão:
 
- Usar uma fita adesiva larga e enrolar na mão, deixando a parte colante pra fora e dando ‘batidas’ na roupa;
- Utilizar uma esponja lava louças para limpar a roupa (mas usando com cuidado!);
- Realizar a limpeza da roupa utilizando uma luva de borracha.

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