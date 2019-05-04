Confira dicas para remover pelos e bolinhas das roupas

O tema desta edição do CBN Na Sua Casa foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Diego. Ele quer saber como é possível remover aqueles pelos que insistem em nos incomodar quando vamos utilizar um roupa.
CBN na sua Casa -04-05-19.mp3
Entre as dicas da Lucy estão:
- Usar uma fita adesiva larga e enrolar na mão, deixando a parte colante pra fora e dando ‘batidas’ na roupa;
- Utilizar uma esponja lava louças para limpar a roupa (mas usando com cuidado!);
- Realizar a limpeza da roupa utilizando uma luva de borracha.