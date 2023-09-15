“Compraria, não compraria”: as dicas e orientações de Lucy Mizael!

"Não compraria", "Compraria" de Lucy Mizael Crédito: Reprodução I Instagram

Em meio a uma gama de possibilidades de produtos no supermercado, como saber qual é a melhor opção do que se levar pra casa. A comentarista Lucy Mizael, nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, traz algumas dicas e fez os testes.

- Compraria: esponja azul não risca. Essa esponja não risca as superfícies. Não compraria: esponja verde e amarela pois risca fácil

- Compraria: esponja mágica toda branca. Não compraria: a que tem espuma azul junto

- Compraria: Pano de limpeza microfibra pois é fácil de lavar e durável. Não compraria: pano perfex, pois não são duráveis

- Compraria: aspirador sem fio com bateria de lithium com 45 min autonomia. Não compraria: o de 25 minutos de autonomia.