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CBN na sua Casa

“Compraria, não compraria”: as dicas e orientações de Lucy Mizael!

As opções testadas são para esponjas e panos de limpeza

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 12:07

Publicado em 

15 set 2023 às 12:07
"Não compraria", "Compraria" de Lucy Mizael Crédito: Reprodução I Instagram
Em meio a uma gama de possibilidades de produtos no supermercado, como saber qual é a melhor opção do que se levar pra casa. A comentarista Lucy Mizael, nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, traz algumas dicas e fez os testes.
- Compraria: esponja azul não risca. Essa esponja não risca as superfícies. Não compraria: esponja verde e amarela pois risca fácil
- Compraria: esponja mágica toda branca. Não compraria: a que tem espuma azul junto
- Compraria: Pano de limpeza microfibra pois é fácil de lavar e durável. Não compraria: pano perfex, pois não são duráveis
- Compraria: aspirador sem fio com bateria de lithium com 45 min autonomia. Não compraria: o de 25 minutos de autonomia.
CBN - CBN na Sua Casa -15-09-23.mp3

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