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CBN na sua Casa

Como tirar mau cheiro de geladeira? Lucy explica!

Ouça as dicas da nossa comentarista Lucy Mizael

Publicado em 30 de Maio de 2025 às 12:11

Publicado em 

30 mai 2025 às 12:11
Saiba como organizar a sua geladeira
 geladeira Crédito: Pixabay
A geladeira é um dos eletrodomésticos mais importantes da nossa casa. Por isso, é preciso limpá-la com frequência para evitar cheiros indesejados e livre de possíveis contaminações. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael nos ajuda na "missão" de limpar a geladeira. Vamos às dicas:
CBN - CBN na Sua Casa - 30-05-25.mp3
AS DICAS DA LUCY:
Desligar a geladeira: Para uma limpeza mais eficiente, desligue a geladeira. Isso também economiza energia enquanto você realiza a limpeza.
Remover os alimentos: Retire todos os alimentos da geladeira. Verifique as datas de validade e descarte qualquer item que esteja estragado ou vencido.
Remover as prateleiras e gavetas: Retire as prateleiras, gavetas e compartimentos que puder. Isso facilitará a limpeza de todas as áreas.
Limpar as superfícies internas: Utilize uma solução de água morna e detergente neutro para limpar as superfícies internas da geladeira. Use uma esponja ou pano macio para evitar arranhões. Não se esqueça de limpar as portas e as borrachas de vedação.
Enxaguar e secar: Após limpar, enxágue com um pano umedecido apenas com água para remover qualquer resíduo de detergente. Seque todas as superfícies com um pano limpo e seco.
Recolocar as prateleiras e gavetas: Após secar completamente, coloque as prateleiras e gavetas de volta na geladeira.
Reorganizar os alimentos: Após a limpeza, reorganize os alimentos na geladeira. Certifique-se de armazená-los em recipientes fechados para evitar que odores se misturem.
Preparar a mistura para remover mau cheiro: Em uma tigela, misture 2 colheres de pó de café com suco de um limão espremido. O pó de café ajuda a absorver os odores, enquanto o limão proporciona um aroma fresco. Coloque essa mistura em um pote aberto e posicione-o em uma prateleira da geladeira. Deixe por até 3 dias para que os odores sejam absorvidos.
Manutenção regular: Para manter a geladeira livre de odores, faça uma limpeza regular e verifique os alimentos frequentemente. Você também pode usar bicarbonato de sódio em um pote aberto como um desodorizante. Com esses passos, sua geladeira ficará limpa e cheirosa, contribuindo para a conservação dos alimentos e um ambiente mais saudável.

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