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CBN na sua Casa

Como tirar manchas de protetor solar da roupa?

Dicas que vão ajudar a eliminar os resíduos que mancham as roupas de banho

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 11:17

Publicado em 

20 jan 2023 às 11:17
Protetor solar
Protetor solar Crédito: Pixabay
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael, no clima das férias e verão, traz dicas que vão ajudar a eliminar manchas de protetor solar das roupas, como biquínis. Ouça a conversa completa!
CBN Na Sua Casa - 8.00s - 20-01-23.mp3

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