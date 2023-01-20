Como tirar manchas de protetor solar da roupa?

Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael, no clima das férias e verão, traz dicas que vão ajudar a eliminar manchas de protetor solar das roupas, como biquínis. Ouça a conversa completa!
CBN Na Sua Casa - 8.00s - 20-01-23.mp3
Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 11:17
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